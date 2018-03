Wim Stroetinga uit Oldeberkoop is donderdag bij het WK baanwielrennen in Apeldoorn als zesde geëindigd op het onderdeel scratch. De Fries moest de winst overlaten aan de Wit-Rus Karaliok. Het zilver was voor Scartezzini uit Italië en Scotson uit Australië won het brons. Komende zondag komt Stroetinga nog in actie op het onderdeel koppelkoers.