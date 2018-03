FNP Smallingerland huurt voor één keer eigen journalist in

Politici in Smallingerland hebben grote zorgen over de toekomst van de lokale journalistiek. In de lokale kranten staat bijna nooit meer een stukje over de gemeenteraadsvergadering en dat moet anders, vindt de FNP. Die partij heeft nu een eigen journalist ingehuurd, om verslag te doen van de raadsvergadering. Dat verslag is donderdag huis aan huis verspreid, in het gemeentelijke krantje.

De uitvoering van dit idee is eenmalig, zegt Reitze Jonkman van de FNP. Hij hoopt dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart voldoende steun in de raad is, om het vaker te doen, maar daar lijkt het vooralsnog niet op.