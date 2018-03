Landelijke proef anders stemmen tellen ook in Harlingen

Harlingen is een van de 22 gemeenten die bij de komende gemeenteraadsverkiezingen meedoen aan een proef met het anders tellen van de stemmen. Zodra de stembureaus zijn gesloten, tellen de medewerkers van de kieslokalen alleen de stemmen van elke partij en niet meer van elke kandidaat. Dat moet leiden tot een eerste uitslag, die op de verkiezingsavond wordt bekendgemaakt. Een dag later telt een ander ploeg, met een frisse blik en in alle rust, hoeveel stemmen elke kandidaat persoonlijk heeft gekregen. Dan weten kandidaat-raadsleden of ze voorkeurstemmen genoeg hebben gekregen om te worden verkozen.

De proef moet duidelijk maken of het efficiënter en betrouwbaarder is, om eerst alle stemmen van een partij te tellen. Het experiment is bedacht door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart.