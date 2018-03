Ineke Dedden en Bart de Vries winnen marathon in Arnhem

Ineke Dedden uit Heerenveen heeft donderdagavond de tweede marathon op natuurijs voor vrouwen gewonnen. Die werd gehouden in Arnhem. Na zestig rondjes won ze de sprint van een kopgroep van vijf. Roza Blokker kwam als tweede over de eindstreep. Nicky van Leeuwen werd derde. Manon Kamminga, de winnaar van de marathon van woensdag, in Haaksbergen, werd deze keer zesde.

Bij de mannen was Bart de Vries uit Heerenveen de sterkste. De tweede plaats was voor Erik Jan Kooiman. Crispijn Ariëns uit Wolvega werd derde. De mannen reden honderd ronden. Jorrit Bergsma, winnaar van zilver op de olympische 10 kilometer in Pyeongchang, viel al vrij snel uit.

De derde en laatste marathon in de reeks is vrijdagmorgen in Noordlaren. Naar verwachting treedt in het weekeinde de dooi in. Simon Schouten won woensdag de eerste wedstrijd in Haaksbergen.