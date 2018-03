Het aantal sterfgevallen ligt deze winter hoger dan in voorgaande jaren. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De hogere sterftecijfers hebben te maken met het koude winterweer en de griepepidemie die Nederland al elf weken in zijn greep houdt. Hierdoor liggen er ook veel meer mensen met griep in ziekenhuizen.

Vooral oudere mensen hebben last van de kou en de griep. Onder deze groep ligt het sterftecijfer dan ook het hoogst.