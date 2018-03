UPDATE: Stal met 130 koeien ontruimd vanwege brand

De stal aan de Leijen in Gorredijk, waar brand is, is ontruimd. Dat laat de brandweer weten. In de stal ontstond donderdagmiddag brand, waarschijnlijk bij de melkmachine. Omdat bij de brand veel rook vrijgekomen is, moesten alle 130 koeien die in de stal stonden, naar buiten worden gebracht. Dat is volgens de brandweer inmiddels achter de rug. De koeien lijken niet veel hinder te hebben ondervonden van de brand.

Over de oorzaak van de brand en eventuele schade is nog niets bekend. De brand is inmiddels geblust.