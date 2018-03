VVD in gemeente Heerenveen wil brugbediening zonder pauze

De bruggen in de gemeente Heerenveen moeten in het watersportseizoen de hele dag worden bediend. Dat vindt de VVD-fractie in de gemeente. Watersport is belangrijk voor de gemeente. Dan moet je als watersporttoerist de hele dag kunnen varen en niet afhankelijk zijn van de middagpauze van de brugwachter.

De partij heeft gesproken met inwoners van Akkrum en Nes. Die zeggen dat de bruggen regelmatig een periode niet worden bediend. Of de bediening wordt met de hand gedaan, terwijl dat in het verleden automatisch ging. De partij vraagt burgemeester en wethouders om opheldering over de brugbediening.