Nijelamer bereidt zich voor op kortebaanwedstrijd

Het is niet meer de eerste landelijke wedstrijd op natuurijs, maar het bestuur van de ijsclub van Nijelamer is erg blij dat er donderdagavond een kortebaanwedstrijd kan worden verreden op de ijsbaan in het dorp. Ze hebben niets extra's gedaan om ervoor te zorgen dat het ijs dik genoeg is, uitsluitend de natuur haar gang laten gaan. De laatste wakken waren gelukkig op tijd dichtgevroren. Donderdagmiddag is er nog een half uur lang gewerkt om onder andere de vlaggen op te hangen en de start en finish erin te leggen. Er zijn minstens 24 deelnemers en dat kunnen nog meer worden.