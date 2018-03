Ziekenhuis MCL stelt operaties uit als gevolg van griepgolf

Ziekenhuis MCL in Leeuwarden moet een aantal operaties en andere behandelingen uitstellen vanwege de griepgolf. Het aantal medewerkers dat zich heeft ziekgemeld, is hoger dan normaal, waardoor behandelingen en operaties niet doorgaan. In alle gevallen gaat het om ingrepen waarvan uitstel verantwoord is, zegt een woordvoerder van het MCL. Spoedeisende hulp gaat altijd door. De griepgolf zorgt ook voor meer opnamen in het MCL zelf. Dan gaat het om patiënten die griepklachten hebben in combinatie met andere klachten. Patiënten kunnen na behandeling ook niet altijd naar huis of een verpleeghuis. Want bij de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen kampt men ook met de griep.

Het MCL heeft elke dag overleg met de ziekenhuizen Nij Smellinghe in Drachten, De Tjongerschans in Heerenveen en het Antoniusziekenhuis in Sneek over het aantal patiënten en zieke medewerkers. Zonodig kunnen patiënten die niet in het MCL terechtkunnen, in een van de andere ziekenhuizen worden geholpen.