Strenge nachtvorst noopt brandweer tot extra maatregelen

De brandweer in Fryslân neemt extra maatregelen in verband met de strenge nachtvorst. De lage temperaturen maken het blussen in sommige gevallen veel moeilijker. Zo kunnen bijvoorbeeld brandkranen of brandslangen bevriezen. Omdat het open water vaak ook bevroren is, moet er iets anders worden bedacht. Dat kan een extra watertankwagen zijn. Voorom de brandweerlieden zelf is het ook moeilijker hun werk te doen. Onder het blussen kunnen hun brandweerpakken gedeeltelijk bevriezen. Bovendien wordt het spekglad op de plek waar ze bezig zijn. Uit bescherming worden brandweerlieden nu eerder afgelost door collega's.

Een voorbeeld van zo'n situatie was de brand van de afgelopen nacht in Gersloot. Daar was door de vorst een tekort aan bluswater. Er moest een extra watertankwagen komen.