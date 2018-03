Spannende nachtelijke reddingsactie op ijskoude zee

De vrijwillige KNRM-redders die woensdagavond bij Schiemonnikoog een kotter in nood hebben geholpen, hadden erg veel last van de kou. Bij het Westgat zat de Zoutkamper ZK80 aan de grond. De harde wind zorgde voor een korte en steile zeegang met golven tot wel 2 meter hoog. Drie reddingsboten voeren naar de kotter om te helpen: die van Lauwersoog, die van Terschelling en die van de Eemshaven.

Spekglad

Door opspattend zeewater dat meteen bevroor, was het spekglad, zowel op de reddingsoboten als op de kotter. Ruitenwissers werkten niet goed meer, de radar draaide bijna niet meer en de ramen bevroren. De reddingsboot van Terschelling is half open, maar de mannen hadden zich goed gekleed op de kou.

Ondiep en hoge zeegang

Toen de redders bij de kotter aankwamen, probeerden ze het schip eerst te slepen. Maar het sleeptouw kwam vast te zitten in schroef van de reddingboot van Lauwersoog, Met de barre weersomtandigheden tussen de ondieptes en de golven van twee meter hoog waren dat spannende momenten. Op een gegeven moment was de waterstand op de zandbank zo laag, dat slepen niet meer mogelijk was. De vissers moesten in overlevingspakken en met reddingsvesten aan overstappen op de open reddingsboot van Terschelling. Die kon de vastgelopen kotter nog wel bereiken, de andere reddingboten niet. Toen de vissers eenmaal veilig aan boord waren, zijn de redders naar de haven gevaren. Alle betrokkenen hebben het avontuur zonder kleerscheuren overleefd.