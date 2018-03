Veroorzaker ongeluk Joure was met mobiel bezig

De vrachtwagenchauffeur, die anderhalf jaar geleden bij de rotonde van Joure met hoge snelheid op een file inreed, was met zijn mobiele telefoon bezig. Dat bleek donderdag tijdens de behandeling van de rechtszaak in Leeuwarden.

Bij het ongeluk raakten een 31-jarige man uit Sneek en zijn 29-jarige vrouw zwaargewond. Hun dochtertje van een jaar raakte lichtgewond. De vader overleed negen dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De moeder zit voor de rest van haar leven in een rolstoel. In een slachtofferverklaring zei de vrouw dat ze zich van haar geluk beroofd voelt.

De 40-jarige vrachtwagenchauffeur uit Mijdrecht was volgens eigen zeggen pornosites aan het wissen van zijn mobiel. Zijn vrouw was erachter gekomen dat hij zulke websites bekeek en zou hem vlak voor het ongeluk boos hebben opgebeld. Justitie verwijt de beroepschauffeur dat hij erg onvoorzichtig heeft gereden. Tegen de man is negen maanden cel en een rijontzegging van anderhalf jaar geëist. De rechter doet over twee weken uitspraak.