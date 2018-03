Installateurs dag en nacht op pad vanwege vorst

Het koude weer van de laatste dagen zorgt niet alleen voor ijspret, maar ook voor problemen. Kapotte cv-ketels, bevroren waterleidingen, warmtepompen die stukgaan. Het is topdrukte bij de installatiebedrijven in onze provincie.

Harde wind

"Wij gaan om acht uur open en dan stromen de telefoontjes meteen binnen", zegt installateur René Blom van installatiebedrijf Damstra. Volgens hem komt het vooral door de harde wind, dat veel mensen problemen krijgen. "Het is natuurlijk heel koud en in combinatie met de wind zorgt dat voor problemen. Tijdens deze dagen krijgen mijn collega's en ik veel te maken met bevroren waterleidingen en de problemen die dat oplevert." Bij Damstra hadden ze ook 's nachts nog twee monteurs op pad, om storingen te verhelpen.

Uitzonderlijk

Mensen zouden wel maatregelen kunnen nemen tegen deze overlast, aldus Blom. "Maar het is de vraag of dat wel nodig is. Deze kou, in combinatie met de wind, komt niet vaak voor. Misschien eens in de vijf of tien jaar. Voor die ene keer kun je dan beter ons even bellen. Dan sturen wij Willem met de waterpomptang en komt alles weer goed."

Bijna voorbij

Gezien de weersvooruitzichten wordt verwacht dat de topdrukte bij de installatiebedrijven nog hooguit een of twee dagen duurt.