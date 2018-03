Criminaliteit neemt verder af, in Noorden minste misdrijven

Mensen zijn steeds minder vaak slachtoffer van criminaliteit. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor het onderzoek is gevraagd of en hoe vaak mensen slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. De politie leverde de cijfers over misdrijven, waarvan aangifte is gedaan. Volgens die cijfers is de criminaliteit in het Noorden de afgelopen vijf jaar met een derde afgenomen. In de gemeente Leeuwarderadeel halveerde het aantal misdrijven zelfs.

Het aantal misdrijven is gemiddeld gezien in het Noorden het laagst van heel Nederland. In de regio Amsterdam is het het ergst gesteld met de criminaliteit.