Belangenclub huurders: "Extra investeren in huurwoningen"

Er moet en kan nu extra worden geïnvesteerd in de kwaliteit van huurwoningen en het energiezuinig maken ervan. Dat vindt De Bewonersraad in Leeuwarden, die in Fryslân opkomt voor huurdersbelangen. Volgens de Woonbond blijkt uit eigen, landelijk onderzoek dat er flink winst wordt gemaakt op sociale huurwoningen. De bond vindt dat dit geld moet worden ingezet voor een huurverlaging van 10 procent.

Algemeen directeur Frank van den Broek van De Bewonersraad zegt dat zoiets geen optie is. "Het gaat om extra investeringsvermogen, omdat de waarde van het vastgoed is gestegen. Er kan dus gemakkelijker worden geleend en het is verstandig dat ook te doen voor woningverbetering." Door flink te investeren in energiemaatregelen kan het totaalbedrag, dat een huurder kwijt is aan de woning, volgens De Bewonersraad structureel en duurzaam omlaag.