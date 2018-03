Eis: zes jaar cel voor schietpartij Damwâld

De officier van justitie heeft donderdagmiddag zes jaar cel geëist tegen een 58-jarige man uit Damwâld, die vorig jaar een dorpsgenoot (68) neerschoot. Dat schietincident gebeurde op 15 september, op een parkeerplaats bij de Spar-supermarkt in het dorp. Het slachtoffer wilde in zijn auto stappen, maar werd toen beschoten. Een van de kogels raakte hem in zijn hals, waar hij nog steeds last van heeft. De officier van justitie gaat uit van poging tot moord. De rechtbank in Leeuwarden doet op 15 maart uitspraak.

Dertig jaar vrienden

De twee mannen kenden elkaar. Volgens de verdachte zijn ze dertig jaar vrienden geweest. Toen het slachtoffer de ex-vriendin van de schutter onderdak bood, kwam hun relatie tot een dieptepunt. Op de dag van de schietpartij fietste de verdachte met een pistool in zijn zak naar de supermarkt in Damwâld. Op de parkeerplaats zou hij twee keer hebben geschoten op het slachtoffer.

De 68-jarige man raakte gewond. De verdachte werd later door een arrestatieteam opgepakt. Tegen de politie heeft de Damwâldster de eerste twee maanden niets gezegd. Later pas vertelde de schutter dat hij zich van het schietincident niets meer kan herinneren. Volgens de officier van justitie is dat niet waar, die gaat uit van poging tot moord.