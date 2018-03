Cambuur naar directe concurrent FC Oss

Cambuur speelt vrijdag voor de competitie uit tegen FC Oss. Die ploeg is een directe concurrent van de Leeuwarders. Ze hebben twee punten meer dan Cambuur. Bij winst gaan de Leeuwarders dus over de Brabanders heen op de ranglijst. "Het is een belangrijke wedstrijd", zo zei Cambuur-trainer René Hake. "FC Oss is een directe concurrent voor een play-offs plek. Als we daar weten te winnen, dan bewijzen we ons zelf een goede dienst.''

Hake verandert bijna niets aan de opstelling. Xander Houtkoop is donderdag ziek geworden en kan niet spelen. Zijn vervanger is Martijn Barto. Verder laat Hake de basis van vorige week intact. Het lijkt erop dat het vrijdag een koude bedoening wordt in Oss. De gevoelstemperatuur kan wel dalen naar zo'n 15 graden onder nul. Hake doet daar niet moeilijk over. ''Het is zoals het is. Daar moet je niet over zeuren. We moeten gewoon voetballen.''