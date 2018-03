Nieuwe wandelroute van 165 kilometer door de Friese Wouden

In de Noordelijke Friese Wouden loopt een nieuwe wandelroute. De route is 165 kilometer lang en gaat door een aantal natuurgebieden van It Fryske Gea en Natuurmonumenten, bijvoorbeeld De Alde Feanen en Swarte Broek bij Oentsjerk. Jaap en Anneke Jongejan zijn de initiatiefnemers van het streekpad. Het is een pad met veel mooie verhalen. Jaap Jongejan heeft vorig jaar de teksten geschreven. Die bestaan niet alleen uit gegevens over het pad, maar brengen ook extra informatie over de streek en mooie verhalen over 'singuliere' types, oftewel vreemde types uit de omgeving.

''Het verhaal over A. Rus vinden wij het mooiste verhaal. Dat gaat over een man die achterstevoren op de fiets zat, in zijn onderbroek'', vertelt Anneke Jongejan. De Jongejans kenden het gebied aardig, maar hebben toch nog paden ontdekt die ze niet kenden. Het wandelboekje dat bij de route hoort, wordt dit weekend gepresenteerd op de wandel- en fietsbeurs.