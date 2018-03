Verkeer op de Centrale As dat gebruikmaakt van het aquaduct bij Burgum heeft last van bulten ijs op de weg. Er is lekkage in het aquaduct, met name op de rijstrook in de richting van Dokkum. In beide richtingen is er maar één rijstrook beschikbaar en er mag niet sneller dan 70 kilometer per uur worden gereden.

De lekkage werd donderdagochtend rond 7 uur gemeld. De oorzaak is nog niet bekend. Een team van deskundigen is met een onderzoek bezig. Wel is duidelijk dat de lekkage van onderen af komt.