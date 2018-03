Verdubbeling aantal zonnepanelen op dak melkveehouderijen

Het aantal melkveehouders dat kiest voor zonnepanelen op het dak van hun stal groeit van ruim 300 naar meer dan 650. Daarmee verdubbelt het aantal zonnepanelen naar ruim 800.000, meldt FrieslandCampina. Het bedrijf GroenLeven in Heerenveen installeert en exploiteert de panelen.

De leden van FrieslandCampina kunnen hun staldak verhuren voor het plaatsen van zonnepanelen. Boeren krijgen daar een jaarlijkse vergoeding voor van 4 euro per paneel. In september 2017 werd het eerste dak met zonnepanelen geplaatst in Oldetrijne.