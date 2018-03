FNP wil verkeersborden bij basisschool in Twijzel

Bij christelijke basisschool De Oanrin in Twijzel moeten zo snel mogelijk verkeersborden worden geplaatst. Dat wil de fractie van de FNP in Achtkarspelen. Ouders hebben eerder in een onderzoek aangegeven, dat ze zich zorgen maken over de verkeersveiligheid bij de school.

Er is overleg geweest met de gemeente, met het verzoek om verkeersborden te plaatsen. Volgens de FNP staan dergelijke borden al bij de scholen in de andere dorpen in Achtkarspelen. De gemeente heeft volgens de FNP echter aangegeven dat het te duur is, om die ook in Twijzel te plaatsen. De partij wil nu weten hoe dat kan.