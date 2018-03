Een vrachtschip uit Lemmer heeft donderdagochtend anderhalf uur vastgezeten in het ijs op het Markermeer. De schipper moest naar Amsterdam om daar vracht op te halen. Hij had niet verwacht dat de ijsgang zo erg zou zijn. Het schip is losgetrokken door een sleepboot uit Amsterdam. Die sleept het schip daar nu naartoe.

Volgens de schipper is het vlak voor Amsterdam 'bar en boos', met het ijs dat door de wind die kant is opgeschoven.