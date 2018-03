Kou zorgt voor topdrukte bij Fûgelhelling in Ureterp

Het is razend druk bij De Fûgelhelling in Ureterp. Het opvangcentrum krijgt doorgaans in deze tijd zo'n tien dieren per week binnen, nu zijn dat er twintig per dag. De drukte komt met name doordat de vogels last hebben van de kou, zegt Hetty Sinnema van de dierenopvang. "Daardoor zijn ze minder scherp en oplettend en het gevolg is nogal eens een ongeluk." De vogels nemen ook meer risico door bijvoorbeeld te dicht bij het relatief warme asfalt te komen.

Toch roept Sinnema op de vogels niet te verwennen, want dan leren ze niet om hun eigen voedsel te zoeken. "Als ze echt gewond zijn, dan moeten wij ze daarbij helpen. Maar in alle andere gevallen is het ook gewoon zoals het hoort te gaan. Het is natuur en het is koud buiten. We kunnen de diertjes wat bijvoeren, maar we moeten niet in paniek raken." Volgens Sinnema is een beetje bijvoeren in de tuin en op het balkon wel goed, maar redden de meeste vogels zich momenteel nog wel.