Shorttracker Sjinkie Knegt wordt vrijdag gehuldigd in zijn woonplaats Bantega. Knegt won op de Olympische Spelen in Zuid-Korea zilver op de 1500 meter shorttrack. Een paar weken daarvoor behaalde hij in Desden de Europese titel shorttrack.

Sjinkie Knegt rijdt vrijdagavond in een crossauto Bantega in. Zijn crossvrienden rijden achter hem aan, ook in crosswagens. De huldiging is daarna bij sociaal cultureel centrum De Pomp in Bantega.