Op de Suderheawei bij Surhuizum is donderdagochtend een bestuurder met zijn auto tegen een boom gereden. De automobilist zat bekneld en kon niet zelfstandig uit de auto komen. De brandweer heeft de bestuurder uit de auto gehaald.

Over zijn toestand is nog niets bekend. Hij is overgedragen aan personeel van de ambulance. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen.