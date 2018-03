Supermarkt Jumbo nieuwe hoofdsponsor van 'Team Oranje'

Jumbo vervangt Lotto als hoofdsponsor van de Nederlandse schaats- en wielerploeg. De supermarktketen heeft een akkoord gesloten voor een contract van minimaal vijf jaar, dat ingaat vanaf 1 januari 2019. Lotto maakte woensdag bekend zich na vier jaar terug te trekken als hoofdsponsor van 'Team Oranje'.

De schaatsploeg van Team LottoNL-Jumbo behaalde vorige maand tijdens de Olympische Spelen in Zuid-Korea vier gouden medailles op de langebaan. Twee daarvan kwamen op naam van Kjeld Nuis en ook Sven Kramer en Carlijn Achtereekte stonden op de hoogste trede van het erepodium.

''Het is in elk geval prettig dat we volle kracht vooruit kunnen'', aldus coach Jac Orie, die ook directeur is van de schaatsers. ''Ik waardeer het enorm dat Jumbo momenteel zijn nek uitsteekt, waardoor wij als schaatsploeg op onze olympische successen kunnen voortborduren.''