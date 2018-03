Boerderij in Gersloot afgebrand, asbest vrijgekomen

Bij een brand in een boerderij in Gersloot is woensdagnacht asbest vrijgekomen. De bewoner werd al snel in veiligheid gebracht, daarna zette de brandweer in op het redden van paarden en koeien in de stal achter de boerderij.

Door de kou en de harde wind was het moeilijk om de brand te blussen. Waterputten waren bevroren. Waterwagens hebben daarom meer bluswater gebracht. Na een uur had de brandweer het vuur onder controle.

Asbest

Rondom de woning zijn asbestdeeltjes aangetroffen. Een deel van de weg bij de boerderij is daarom afgesloten. Hoelang dat nog duurt, is niet bekend.