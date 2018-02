De reddingsboot van Lauwersoog is opgeroepen voor een vissersschip dat aan de grond is geraakt bij Schiermonnikoog. De ZK80 Liquenda is vastgelopen bij het Westgat. De reddingsboot van de Eemshaven is ook opgeroepen.

Vanwege het ijs zet de KNRM oude reddingsboten in. De haven ligt vol met ijs en daar zijn de moderne boten niet tegen bestan. De oude boten zijn dat wel en daarom is de Suzanna uitgevaren uit de haven van Lauwersoog.