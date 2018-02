Ploeg Sven Kramer moet op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

Schaatsers Sven Kramer, Douwe de Vries en Yvonnen Nauta en hun ploeggenoten moeten op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Lotto, de naamgever van de ploeg, stopt met de sponsoring. De marketingadviseur van de Nederlandse loterij zegt dat zijn organisatie de weg wil vrijmaken voor een nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe hoofdsponsor zal binnenkort bekendgemaakt worden.

"In de afgelopen vier jaar hebben we samen met het schaats- en wielerteam veel bereikt en een nieuw organisatiemodel neergezet voor de Nederlandse sport door twee disciplines te combineren. Dat is uniek en succesvol gebleken", zegt de marketingdirecteur van de Nederlandse loterij. "Door terug te treden als hoofdsponsor geven we de ruimte aan een ander om onze rol over te nemen."

Het team van LottoNL-Jumbo won onder leiding van coach Jac Orie op de Winterspelen in Zuid-Korea vier gouden medailles.