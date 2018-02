Serious games in Leeuwarden door buitenlandse kunstenaars

Bij Grendel Games in Leeuwarden gaan komende zomer drie buitenlandse kunstenaars aan het werk met 'serious games'. Dat is woensdag bekendgemaakt bij Iepen UP live. Zij gaan dan ook een game-jam organiseren waar ook Friese game-experts aan mee kunnen doen. Zen Roorda van het Leeuwarder kunstenaarscollectief 'Illustere Figuren' zal voor tien dagen naar Servië. De uitwisseling van kunstenaars vindt plaats in het kader van Borderline Offensive. Dat is een internationaal kunstproject dat de vluchtelingencrisis aan de kaak wil stellen met behulp van kunst en humor.

Bij Iepen UP live waren woensdagavond kunstenaars te gast uit Zweden, Servië, Bulgarije, Libanon en Nederland om te praten over manieren waarop humor de polarisatie in Europa kan verkleinen.