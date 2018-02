In Sumar is woensdagavond een hok bij een woonhuis volledig afgebrand. De brandweer kreeg rond negen uur een melding van een woningbrand aan de Lytse Buorren. Het bleek dat het niet om het woonhuis ging, maar om het hok achter het huis. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.