Ameland kan na acht jaar weer arrensleewedstrijd houden

Het kan weer op Ameland. Komende zaterdag zal er een arrensleewedstrijd gehouden worden. Het is voor het eerst in acht jaar dat het plaats kan vinden. De afgelopen dagen leeft het wel of niet doorgaan van de arrensleewedstrijd erg op Ameland. Daar is, zoals op de andere Waddeneilanden, namelijk veel meer sneeuw gevallen dan op het grootste deel van de vaste wal. De vraag of er weer gesleed kon worden, kwam dan ook meteen op bij de Amelanders.

De organisatie houdt de weersomstandigheden scherp in de gaten. Vrijdagavond wordt nog goed naar de voorspellingen voor zaterdag gekeken, en dan wordt definitief besloten of het door kan gaan.