Honderden fans huldigen Suzanne Schulting bij -8 graden

Suzanne Schulting is woensdagavond in haar voormalige woonplaats Tijnje gehuldigd voor haar prestaties bij de Olympische Spelen. Schulting won in Pyeongchang goud op de 1.000 meter en brons met de aflossingsploeg. Het was de eerste Nederlandse gouden medaille in het shorttrack in de historie van de Olympische Spelen. Schulting werd op het Pipegaelsplein in het dorp toegesproken en kreeg cadeaus. Ondanks een temperatuur van -8 graden, kwamen honderden mensen af op de huldiging.