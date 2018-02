ZIENN maakt nachtopvang in Leeuwarden soberder

De nachtopvang van ZIENN voor dak- en thuislozen in Leeuwarden wordt vanaf nu een stuk soberder. Zo krijgen de daklozen voortaan alleen nog maar een basismaaltijd aangeboden bestaande uit soep en broodjes en ze mogen niet langer de hele dag hun spullen achterlaten in de opvang. Doel van de versobering is te voorkomen dat de daklozen te lang in de nachtopvang blijven.

Officieel kunnen ze maar drie maanden blijven, maar op dit moment komen sommigen er al jaren. Dat is volgens ZIENN niet de bedoeling van de opvang. Het is eigenlijk alleen bedoeld als noodopvang. Mensen die er gebruik van willen maken, moeten vanaf nu ook eerst om tafel met ZIENN om over hun toekomstplannen te praten.