Simon Schouten wint in Haaksbergen, Bob de Vries beste Fries

Simon Schouten uit Andijk heeft woensdag in Haaksbergen de eerste marathon op natuurijs gewonnen. De sprinter van de ploeg van coach Jillert Anema won de sprint van een kopgroep met elf man. Sjoerd den Hartog werd tweede. Beste Fries was Bob de Vries uit Haule. De ploeggenoot van Schouten werd derde.

De 64 deelnemers moesten honderd rondjes rijden, terwijl eerst 125 de bedoeling was. Onder andere Jorrit Bergsma, Bob de Vries en Crispijn Ariëns zaten in de kopgroep. Donderdag wordt de tweede wedstrijd op natuurijs verreden in Arnhem.