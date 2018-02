UPDATE: Duif legt straatverlichting in heel Fryslân lam

Een duif heeft er woensdagavond voor gezorgd dat in heel Fryslân de straatverlichting is uitgevallen. De duif is een schakelkast in Oudehaske ingevlogen en heeft voor kortsluiting gezorgd. Daarbij werd ook een schakelaar omgezet die het signaal doorzet naar de openbare verlichting in de hele provincie.

Liander is op dit moment bezig om de schakelkast weer schoon te maken en de verlichting weer aan te zetten. Rond half negen ging de verlichting het op de meeste plekken in Fryslân weer aan, zegt de woordvoerder van Liander.