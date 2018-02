Brandweer bevrijdt vastgevroren paard uit modderpoel

Een paard is woensdagmiddag vastgevroren in een modderpoel bij Mildam. De brandweer heeft het dier bevrijd. Het paard stond in de wei, ver van de bewoonde wereld. De brandweer had grote moeite om het dier los te krijgen. Het is nog niet bekend hoe het paard eraan toe is. Eerder op de dag zakte een paard bij Akkrum door het ijs. Dat dier is met behulp van een heftruck uit het water getild en weer op het droge gezet.

Op het Hasker Wiid bij Oudehaske is woensdagmiddag een persoon te water geraakt. Meerdere brandweerwagens en duikers werden opgeroepen, maar bij aankomst was de persoon al uit het water. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer eraan toe is.