LIVE: IepenUP over polarisatie en humor

Is humor een effectief middel tegen haat? Kun je polarisatie ontregelen met humor? Dat zijn vragen die deze week centraal staan in IepenUP over: Humor vs haat in Europa. Iedereen is welkom in poppodium Neushoorn om mee te praten en meekijken kan natuurlijk ook online vanaf 20.00 uur via de livestream hierboven.

Pijnlijke kwesties

Te gast is onder andere kunstenaar en rasprovocateur Katinka Simonse oftewel LoooveTinkebell. Zij weet goed hoe ze pijnlijke kwesties moet creëren. Eerder maakte ze al een tas van haar kat, waar veel ophef over ontstond. Ook actiegroep Fossil Free Culture NL komt langs om te vertellen over hun optredens, waarmee ze de landelijke pers haalden, tegen Shell en het Van Gogh Museum. Daarnaast vertellen tal van kunstenaars hun verhaal over hoe ze met humoristische acties conflicten bestrijden en doen we een stap terug in de tijd met videomateriaal van Chaplin en Marx Brothers.

Alles kan in IepenUP

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek; in de wekelijkse talkshow IepenUP in poppodium Neushoorn kan alles. Elke woensdag staan de actualiteiten in de wereld centraal in het programma: hoe leven we met elkaar, welke subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen we ervoor dat we elkaar vaker tegemoetkomen en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUP.

Iedereen kan komen aanwaaien en meedoen aan de discussies in café De Backstage in poppodium Neushoorn. Het programma gaat iedere woensdag om 20.00 uur van start en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUP is te vinden op hun Facebookpagina. IepenUP is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.