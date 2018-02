Koudste 28 februari ooit sinds begin temperatuurmeting

Het is sinds het begin van de metingen nog nooit zo koud geweest op 28 februari. In De Bilt werd het dinsdag maximaal -4.6 graden. Het oude record was -1.6. Dat werd gemeten in 1904. Dat komt ook overeen met de Friese cijfers. In Leeuwarden kwam de temperatuur dinsdag niet boven de -5 uit.

De cijfers laten wel zien dat het ongewoon is dat het zo koud is aan het eind van de winter, maar wat dat betreft is het record niet verbroken. In De Bilt is in de winter van 1942 op 6 maart nog -4.8 graden gemeten.