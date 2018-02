Vuilniswagen op school: kinderen krijgen les over afval

In Smallingerland begint maandag een nieuw project om kinderen te leren wat er gebeurt met het afval dat ze weggooien. Het project is bedacht in samenwerking met natuurmuseum De Naturij en instituut voor natuureducatie IVN Fryslân. Maandag is de eerste les op openbare school De Finneblom in Boornbergum. 's Middags komt er een vuilniswagen bij de school, om kinderen te laten zien wat er gebeurt met het afval dat ze eerder zelf hebben verzameld. De chauffeur laat dan zien hoe de auto werkt.

Het afvalproject hoort bij de aanpak in Smallingerland om blikjes en ander afval van straat in de prullenbakken te krijgen. Alle leerlingen van de basisschool kunnen meedoen. Tot nu toe hebben twee andere scholen in Drachten hebben zich opgegeven. In het nieuwe schooljaar kunnen scholen zich nog aanmelden bij de Naturij.