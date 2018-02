Bouwvakkers kleden zich op de kou

Bouwvakkers die buiten werken, passen zich aan aan de kou. Vijf graden onder nul en een oostenwind, daar kun je maar beter goed op gekleed zijn. Bouwvakkers hebben extra warme kleren aan. En ze nemen vaker een bakje koffie. In de wijk de Wielepôle in Leeuwarden worden 50 woningen gerenoveerd door bouwbedrijf Dijkstra Draisma. Omdat ze kant-en-klare prefabgevels plaatsen, kan het werk daar gewoon doorgaan. Bovendien kunnen de bouwvakkers zo nu en dan ook binnen aan de slag. De uitvoerder die het project in de Wielepôle leidt, had tijdens het middaguur een paar pannen met snert geregeld voor de werknemers.

Metselen kan niet

Niet al het werk in de bouw kan doorgaan. Metselen is niet mogelijk met temperaturen onder nul. Wanneer er een pak sneeuw ligt, is dat ook niet mogelijk. Een aantal bouwprojecten in Fryslân ligt dus stil. Maar vorstverlet, de regeling die het mogelijk maakt dat bouwvakkers bij vorst thuis mogen blijven, bestaat niet meer. Het is de bedoeling dat aannemers een eigen regeling bedenken voor dit soort omstandigheden. Het kan dus zijn dat bouwvakkers zomers extra uren werken, zodat ze in de winter vrij kunnen nemen bij vorst.