Dieven stelen motor en auto bij inbraak in Leeuwarden

Bij een inbraak in een woning aan de Spoorstraat in Leeuwarden zijn dinsdagavond een motor en een auto gestolen. De motor, een Yamaha 600R met kenteken MT-77-HZ, werd uit de gang gehaald. De inbrekers namen ook de sleutels van de auto mee en vertrokken in de Ford Ka. Die werd later teruggevonden in een sloot bij recreatiegebied Groene Ster bij Leeuwarden.

In de sneeuw stonden voetsporen in de richting van Camminghaburen, maar dat leverde verder niets op. De politie roept getuigen die de motor gezien hebben op om zich te melden.