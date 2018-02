Terwijl de thermometer -4 graden aangaf, voelde het woensdag in de wind aan als -15. Het KNMI heeft om die reden code geel afgegeven. In de wind voelt het vaak kouder aan dan in de luwte. Hoe kan dat en hoe meet het KNMI deze temperatuur?

Wat is gevoelstemperatuur?

De gevoelstemperatuur wordt niet gemeten, maar berekend. Er kan geen harde waarde aan gekoppeld worden. De gevoelstemperatuur wordt gebruikt als waarschuwing om het risico op koudeletsel te voorkomen. Dat geldt zowel voor mensen als dieren. In Nederland wordt ervan uitgegaan dat het warmteverlies toeneemt bij een hogere windkracht.

In het schema een overzicht hoe de tempratuur afneemt bij een hogere windkracht.

Bron: KNMI

Verschillende methoden om te meten

Het KNMI maakt gebruik van de zogenoemde Windchill-methode. Die methode is bedacht door de Joint Action Group on Temperature Indices. De methode wordt dan ook wel JAG/IT-methode genoemd. De methode is gebaseerd op een formule, waar de windsnelheid en werkelijke temperatuur factoren zijn. Hoe harder het waait, hoe kouder het zal voelen. Daarom voelt een rit op de fiets kouder aan dan een wandeltocht.

Voorheen werd de Steadman-methode gebruikt, deze was gebaseerd op het aantal lagen kleding dat gedragen moet worden om geen warmte te verliezen.

Waarschuwing

Bij blootstelling aan een gevoelstemperatuur van -15 graden kan na een uur letsel ontstaan. Daarom hanteert het KNMI in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en Milieu een protocol dat er dan code geel wordt afgegeven. Bij een temperatuur van -20 wordt code rood afgegeven. Zelfs met dikke winterkleding is er dan kans op bevriezing.