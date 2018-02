Sloop Bornegogebouw Wolvega start gauw

In Wolvega wordt volgende week begonnen met de sloop van het oude onderkomen van het Bornego College. Drie jaar geleden is het gebouw nog gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. Destijds woonden er 24 huishoudens uit vier verschillende landen in de oude school.

In november vorig jaar zijn de laatste vluchtelingen weg gegaan. Toen is er onderzocht of het gebouw een nieuwe functie kon krijgen, maar daar was te technische staat te slecht voor. Daarom heeft de gemeente besloten dat de oude school beter tegen de vlakte kon. Voor de opvang van de vluchtelingen is het gebouw nog aangepast en verbouwd. Toen zijn er nieuwe CV-ketels geplaatst. Deze worden voor de sloop verwijderd en opnieuw gebruikt door de woningstichting Weststellingwerf. Het is de bedoeling dat op het plek van het oude gebouw sociale huurwoningen komen. Zodra de plannen concreter zijn, worden deze voorgelegd aan de buurtbewoners.