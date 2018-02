MadNes nu al uitverkocht

Het festival MadNes op Ameland is nog nooit eerder zo snel uitverkocht geweest. Alle vijfduizend kaarten zijn in drie weken tijd over de toonbank gegaan. Het MadNes Festival is op 6, 7 en 8 july op het strand by Nes. Het draait om sporten, cultuur en muziek. De deelnemers kunnen surfen of skaten leren, maar zij kunnen ook naar dans- of theatervoorstellingen. Gezamelijk staan er 45 bands en dj's geprogrameerd.

Het is voor de 11de keer dan het MadNes festival georganiseerd wordt. De eerste editie begon klein, met zo'n 500 bezoekers. Tegenwoordig zijn dat er 5000, omdat er overdag ook toeristen en eilanders welkom zijn zonder kaartje.