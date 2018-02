Neemt SC Heerenveen afscheid van trainer Jurgen Streppel?

Het ziet er steeds meer naar uit dat SC Heerenveen aan het eind van het seizoen afscheid gaat nemen van trainer Jurgen Streppel. Het tweejarige contract van Streppel loopt dan af en de trainer staat er vooral bij de achterban er niet al te positief op. Op korte termijn zal de club bekendmaken dat het contract van de trainer niet verlengd zal worden. Dat nieuws hangt van een aantal zaken af.

Gerry Hamstra

Allereerst wil Heerenveen het contract van technisch directeur Gerry Hamstra verlengen. Het contract van Hamstra loopt nog een jaar door, toch wordt dat opengebroken. Dat is opvallend, omdat Hamstra niet uitblinkt in geweldige prestaties. Het voetbal is slecht en daar is Hamstra als samensteller van de selectie mede verantwoordelijk voor. En de spelers die hij aangetrokken heeft, van Hoegh tot Mihajlovic, van Rojas tot Woudenberg, is 'pure middelmaat'. De meesten van hen zitten op de bank. De enige aankoop die wel goed bevalt, is Denzel Dumfries. Maar daar heeft de gehele scouting groen licht voor gegeven.

Ook wil Hamstra eerst nog met Hans Westerhof praten, Westerhof zit in de Raad van Commissarissen en hij was de afgelopen dagen in Mexico. Nu Westerhof weer terug is, zal het besluit over Streppel niet lang meer op zich laten wachten.

Prestaties vallen tegen

Jurgen Streppel staat voor aanvallend voetbal, maar het Abe Lenstrastadion zit al weken minder vol. Blijkbaar spreekt het voetbal dat Streppel speelt. de achterban niet aan. De voetballers worden ook niet beter onder deze trainer. Een voetballer als Marting Ødegaard, die gehuurd wordt van Real Madrid, zou iedere week toch bepalend moeten zijn. Maar het lijkt wel of hij iedere week slechter speelt. SC Heerenveen staat op dit moment op een negende plaats met evenveel punten als VVV en Excelsior. Met deze selectie zit er niet veel meer in.

Onvrede bij achterban

De onvrede onder de achterban wordt steeds groter. De supportersvereniging NieuwNoord is vorige week met een statement naar buiten getreden. Ook zij zijn slecht te spreken over de resultaten. Ze zijn wel klaar met Streppel. Supporters nemen uiteraard geen beslissing over de toekomst van een trainer, maar het is wel een duidelijk signaal.

Nieuwe trainer

In de eredivisie komen een aantal trainers vrij. Zowel John Stegeman van Heracles Almelo en Maurice Steijn van VVV hebben laten zien dat zij met beperkte financiële middelen mooie resultaten kunnen halen. Een andere naam die genoemd wordt, is Jaap Stam.

Takomst Streppel

Streppel heeft vorig seizoen de play offs voor deelname aan Europees voetbal behaald. Daarmee heeft hij voldaan aan de doelstelling. Dat is ook dit jaar weer het plan, maar dat wordt nog een lastige klus. Als het hem lukt, heeft hij aan zijn doelstellingen voldaan. Volgens de krant De Gelderlander is Streppel kandidaat bij Vitesse als opvolger van Henk Fräser, ook al is hij daar geen topkandidaat. Dat is de Rus Leonid Sloetski die meerdere keren kampioen werd met CSKA Moskou. Ook Jaap Stam wordt daar genoemd, maar de financiële salariseisen konden nog wel eens een obstakel worden. Dat is met Jurgen Streppel veel minder een probleem.