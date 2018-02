Gemeen koud op de ijsbaan in Wurdum-Swichum

De eerste ijsbanen zijn woensdag open. Een stuk of tien clubs hebben de baan geopend. De meesten zijn alleen voor kinderen open, maar een paar laten ook volwassenen toe. Eén daarvan is de baan in Wurdum-Swichum. Verslaggever Simone Scheffer was daar. "Het is gemeen koud en het waait hard." Ze zag drie mensen schaatsen en iemand was ook met een fiets op het ijs. Er was ook een incident.

Bij het sneeuwschuiven zakte de veegmachine door het ijs. "Dat was op een plek waar eerder nog een windwak was," vertelt Cor Wispelweij. "Daar hadden we even om heen moeten vegen. Met vereende krachten moet het lukken om de machine eruit te trekken," legt Huib-Jan Imbens uit. Cor Wispelweij heeft alles gedaan om de baan 'schaatsbaar' te krijgen. "De jeugd heeft vakantie en voor hen die niet op wintersport kunnen, moest de baan klaar. Ik ben zelf ook eerder teruggekomen, want de baan moest open."

Het was tussen de middag niet zo druk, maar de mannen verwachten 's avonds meer mensen, de baan wordt verlicht. Een paar vrouwen waren nu te dun gekleed en komen later weer. Een jongen vertelt dat het ijs niet heel goed is. "Het is ribbelig door de sneeuw en harde wind."

Ook in andere plekken zijn ijsbanen open: voor de kinderen in Lollum, Heeg, Langweer en Wijckel. Anderen zijn helemaal open, zoals in Burum, Raerd, Grou, De Hoeve, Steggerda.

Onbetrouwbaar

Het ijs blijft op heel veel plaatsen nog steeds onbetrouwbaar. Bij Earnewâld bijvoorbeeld zijn woensdag nog een paar mensen door het ijs gezakt. Vice-voorzitter van de ijsclub Geert Kleinhuis zegt dat de kans ook heel klein is dat de toertocht op de Jan Durkspolder deze winter kan worden gehouden. Het ijs is op een heleboel plaatsen niet dik genoeg.