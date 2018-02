Nieuwe grotere watertaxi naar Ameland is bijna klaar

De nieuwe grotere watertaxi, die in de toekomst tussen Holwerd en Ameland moet varen, is bijna klaar. Vrijdag wordt de boot gedoopt, waarna er nog een aantal tests volgen. Het schip zal dan eind maart in de vaart worden genomen.

Voor de werf waar de watertaxi is gebouwd, die van de gebroeders Van Enkhuizen uit Makkum, was het een speciale opdracht. Het familiebedrijf deed al het onderhoud aan de huidige watertaxi's van rederij Wagenborg, maar dit was de eerste keer dat ze zelf een exemplaar mochten bouwen. Bij de werf maken ze normaliter luxe jachten. "Het totale traject heeft negen maanden geduurd. Dat was wel krap. Vaak konden leveranciers ons tempo niet bijhouden", vertelt eigenaar Ronald van Enkhuizen. "Er moet ook nog wel wat gebeuren, maar vrijdag is hij er klaar voor." Dat wordt nog een hele uitdaging, want zo moeten bijvoorbeeld de stoelen nog in de boot gemonteerd worden, en heeft ook de stuurhut nog een interieur nodig. Doordat er veel ijs ligt, wordt de boot vrijdag niet te water gelaten. Wel wordt dan bekend wat de naam is. "Dat houden we nu nog even geheim. Dat is traditie in de scheepvaart".

Er kunnen in totaal 48 passagiers met de nieuwe watertaxi mee, terwijl dat er bij de huidige taxi's maar twaalf zijn. De overtocht kan dan in twintig minuten worden gedaan. Samen met Arriva is rederij Wagenborg bezig om ervoor te zorgen dat mensen binnen een uur van Leeuwarden naar Ameland kunnen reizen. Als de nieuwe watertaxi in de praktijk goed bevalt, komt er waarschijnlijk volgend jaar een tweede bij. Die zal dan ook in Makkum worden gebouwd.