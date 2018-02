Vleesverwerker Vion Food heeft woensdag in Leeuwarden een nieuwe slachterij voor rundvee in gebruik genomen. Het bedrijf heeft bijna twintig miljoen euro in de slachterij geïnvesteerd. Daarmee is het een van de grootste slachterijen van Europa. Op termijn moeten zo'n 2500 koeien per week worden geslacht op deze locatie.

Er werken nu nog 45 mensen in de Leeuwarder vestiging, maar dit moeten er op termijn honderd worden. Er is tien maanden aan de bouw van de slachterij gewerkt.