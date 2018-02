Na de marathon op natuurijs in Haaksbergen op woensdagavond, zijn er nu ook twee wedrijden aangekondigt op natuurijs in Friesland. Het Fries kampioenschap voor de oudste pupillen A en B is donderdagmiddag in Steggerda. Opgeven kan tot donderdag 10.30 uur.

In Nijelamer is donderdagavond een kortebaanwedstrijd voor mannen van 16 jaar en ouder om 19.00 uur.